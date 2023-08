Sanne Thijssen ganha o Grande Prémio LGCT de Valkenswaard (VÍDEO)

A amazona holandesa, Sanne Thijssen, venceu no passado sábado (19) o Grande Prémio LGCT da etapa de Valkenswaard (HOL).

Montando o garanhão Holstein de 17 anos, Sanne Thijssen foi um dos cinco conjuntos que terminaram o percurso inicial e o desempate sem faltas.

No desempate que foi muito disputado, a holandesa foi a mais rápida, tendo registado 38,10s. O austríaco Max Kuhner foi segundo classificado com Up Too Jacco Blue (38,84), enquanto o britânico Ben Maher fechou o pódio com Dalls Vegas Batilly (39,33s).

Após as 13 etapas, Harrie Smolders assume a liderança provisória do ranking LGCT com 252 pontos.

A próxima etapa será em Roma (ITA), no dia 17 de setembro.

