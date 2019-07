Samora Equestre vai homenagear «Joselito» e «Zinque das Lezírias»

Cavalos e cavaleiros vão estar em destaque na primeira edição do Samora Equestre que decorre de 12 a 14 de Julho, com actividades que incluem colóquios e baptismos equestres. Haverá também o concurso do “poldro mamão” e no domingo, (14) realiza-se uma homenagem a dois cavalos nascidos em Samora Correia, o Joselito, ferro Sociedade das Silveiras que toureou e triunfou nas principais arenas ibéricas com Rui Fernandes, e o Zinque das Lezírias, ferro Companhia das Lezírias e Campeão do Mundo de Equitação de Trabalho com Gilberto Filipe.

O evento organizado pela Junta de Samora Correia, em parceria com alguns criadores de cavalos, destina-se à apresentação das coudelarias e cavaleiros daquela freguesia.