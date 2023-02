Samora Equestre – V Edição

A cidade de Samora Correia, volta a receber o Samora Equestre, na sua 5ª edição.

Após o sucesso das edições anterior é com muito orgulho e responsabilidade que a Junta de Freguesia de Samora Correia em conjunto com alguns criadores da cidade, organiza a 5ª edição nos dias 26, 27 e 28 de maio 2023 no espaço do Samora Rural.

A apresentação das coudelarias e a promoção dos cavalos da região são os principais objectivos de um certame que começa a ser um marco da raça Lusitana.

Será um fim-de-semana intenso de actividades, que contará com colóquio, concurso de poldro mamão, batismo equestre, espetáculo equestre, entre outros eventos que serão certamente do seu interesse.

Como ponto alto da iniciativa, será o Concurso do Poldro Mamão Lusitano.