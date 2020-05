Samora Equestre torna-se Lusitano Summit by Samora Equestre 4 Maio, 2020 7:33

Vivemos dias diferentes e incertos, mas para nós é importante não perder a esperança.

Assim, a Junta de Freguesia de Samora Correia resolveu por isso este ano, em que os eventos estão, para já, cancelados até final de Junho, realizar o Samora Equestre utilizando as redes sociais que temos ao nosso dispor.

A versão online do Samora Equestre terá a designação de Lusitano Summit by Samora Equestre de 15 a 21 de junho e será aberto a todas as Coudelarias que aceitem este desafio e participem no concurso do “Poldro Mamão”.

A criação de Equinos, é um ex-libris da freguesia, com cerca de 30 criadores ativos, sendo sede de algumas das mais importantes Coudelarias Nacionais.

Do mundo equestre fazem parte muitos outros intervenientes como: os tratadores, os apresentadores, os cavaleiros, os veterinários, os agentes de comunicação social, os empresários, as associações representativas do setor, e outros que procuraremos dar a conhecer ao longo do evento.

Explorando as potencialidades das redes sociais, vamos ultrapassar as fronteiras da nossa freguesia e envolver os amantes do Cavalo Lusitano um pouco por todo o mundo. O concurso será feito através do envio de um vídeo do poldro a concurso, que em breve iremos apresentar o regulamento, que será avaliado por juízes e partilhados nas nossas redes sociais.

Siga-nos em:

Facebook: Samora-Equestre

Instagram: samora.equestre

Youtube: Samora Equestre

Facebook: JFSamoraCorreia

De Samora para o Mundo, fique atento…