Samora Equestre regressa em 2026 para a sua VIII edição

A vila de Samora Correia volta a receber, entre 29 e 31 de maio de 2026, o Samora Equestre, iniciativa organizada pela Junta de Freguesia de Samora Correia que se afirma como um dos eventos de referência na celebração do Cavalo Lusitano e das tradições ribatejanas.

Na sua VIII edição, o evento presta homenagem à Companhia das Lezírias, que em 2026 assinala 190 anos de atividade, reconhecendo o seu papel histórico e determinante na criação, valorização e projeção do Cavalo Lusitano.

À semelhança das edições mais recentes, o cenário principal do Samora Equestre deverá voltar a ser a zona ribeirinha de Samora Correia, junto ao rio Almansor, proporcionando um enquadramento natural que reforça a ligação entre o cavalo, o território e a identidade local.

O programa, que será divulgado oportunamente, deverá incluir um conjunto diversificado de atividades equestres e culturais, entre as quais o Lusitano Summit, sessões de pontuação de éguas, provas de ensino e maneabilidade, batismos equestres para crianças e espetáculos noturnos, pensados para públicos de todas as idades.

O Samora Equestre afirma-se, assim, como um momento de encontro entre criadores, profissionais do setor e público em geral, promovendo o Cavalo Lusitano e preservando as tradições que marcam a identidade ribatejana.