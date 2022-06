Samora Equestre – IV Edição

Depois de 2 anos afastados do convívio em redor do Cavalo, a cidade de Samora, volta a receber o Samora Equestre que vai já na sua 4ª edição.

Depois do sucesso das edições anteriores é com muito orgulho e responsabilidade que a Junta de Freguesia de Samora Correia em conjunto com alguns criadores da cidade, organiza de novo e de forma presencial de 1 a 3 julho.

O evento tem como objectivo a apresentação e promoção das Coudelarias da freguesia.

Será um fim-de-semana intenso de actividades, que contará com colóquio, concurso de poldro mamão, batismo equestre, espetáculo equestre, desfile pelas ruas entre outros motivos de interesse.

Como ponto alto do evento será o Concurso do Poldro Mamão Lusitano.

Inscrições no link https://forms.gle/ijme37mBPw2z6LvR9

Marque já na agenda, contamos consigo!