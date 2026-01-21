Patrícia Passos nomeada Comissária no Campeonato do Mundo de Saltos

A comissária internacional de obstáculos da FEP, Patrícia Passos, foi nomeada Comissária Assistente para o Campeonato do Mundo de Saltos de Obstáculos 2026, que se realizará em Aachen.

Com quase uma década de experiência internacional, Patrícia é Jumping Steward L3 da FEI desde 2020, tendo também exercido funções como FEI Steward Level 1 entre 2014 e 2019. A sua carreira inclui ainda coordenação de eventos internacionais em Vilamoura e mais de uma década de atuação como treinadora de equitação em Portugal, destacando-se pelo seu profundo conhecimento técnico e experiência em competições de alto nível.