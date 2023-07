Morreu «El Torreo de Muze» de Bernardo Alves (VÍDEO)

«El Torreo de Muze», propriedade do cavaleiro olímpico brasileiro Bernardo Alves e de Joris de Brabander, do haras belga Stal De Muze, sofreu uma cólica fulminante a caminho do Global Champions Tour de Mónaco.

“É com o coração destroçado que escrevemos esta mensagem. Ontem (28 de junho), «El Torreo de Muze» morreu”, dizia um comunicado da Stal De Muze.

“O garanhão de 13 anos estava a caminho do Global Champions Tour em Mónaco para competir no evento de cinco estrelas, mas uma cólica fulminante decidiu o contrário. Com a sua partida, nos despedimos de uma das nossas maiores estrelas. Descanse em paz, El Torreo. Sentiremos a sua falta.”

«El Torreo de Muze» era filho de «Taran de La Pomme» e «Funky Music». O cavalo competia em Grandes Prémios com Bernardo, tendo ficado classificado em terceiro lugar na sua última competição internacional, no CSI4* em Geesteren, na Holanda, em 9 de Junho, que contava como prova qualificativa para Paris 2024.