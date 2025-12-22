Max KÜHNER (AUT) & EIC COOLEY JUMP THE Q
Kühner brilha na sexta etapa da Longines Taça do Mundo em Londres (VÍDEO)

22 Dezembro, 2025 18:06

O cavaleiro austríaco Max Kühner protagonizou uma atuação sensacional ao conquistar a vitória na sexta etapa da Longines FEI Taça do Mundo de Saltos em Londres, na tarde de domingo, montando o cavalo castrado de 12 anos EIC Cooley Jump the Q. O seu tempo no desempate, de 33,94 segundos, superou os anteriores líderes o britânico Donald Whitaker e Millfield Colette, que terminaram em segundo lugar com o excelente tempo inicial de 35,52 segundos.

Uma monte cuidada e calculada do irlandês Cian O’Connor, com apenas três meses de parceria com o castrado de 12 anos Chatolinue PS, valeu-lhe o último lugar do pódio, com um percurso sem faltas em 37,24 segundos.

Cian O’Connor mostrou-se muito satisfeito com o desempenho do seu parceiro de apenas três meses, o promissor cavalo Chatolinue PS, com o qual realizou um duplo percurso sem faltas, num tempo ligeiramente mais lento de 37,24 segundos, garantindo assim o último lugar do pódio. Este resultado completou um dia mágico para a família O’Connor, uma vez que o filho de Cian, Benjamin, tinha alcançado o segundo lugar no Campeonato de Póneis de 128 cm no início da tarde, após um elegante duplo percurso sem faltas na sua estreia no London International Horse Show.

Resultados AQUI

 

 

