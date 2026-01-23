CSI3* Sunshine Tour: Italiano Luca Maria Moneta brilha em Montenmedio

Luca Maria Moneta foi um dos grandes protagonistas do dia inaugural do CSI3* Andalucía Pre-Sunshine Tour, ao assinar um arranque irrepreensível com uma vitória na principal prova do dia e um segundo lugar que confirmaram o seu excelente momento de forma.

O CSI3* Andalucía Pre-Sunshine Tour está oficialmente em marcha na Dehesa Montenmedio, onde se disputou o primeiro de quatro dias de competição, num ambiente extraordinário e com uma participação muito numerosa. Depois das boas indicações deixadas no passado fim de semana, o nível subiu de forma clara, com provas altamente competitivas desde o primeiro momento e a velocidade como principal ingrediente.

A competição decorreu em três pistas, com a pista Milton a receber a prova mais importante do dia, a 1,45m – Longines FEI Ranking. Mais de cinquenta conjuntos enfrentaram um percurso de alto nível, no qual Luca Maria Moneta conquistou uma vitória convincente, montando Knock Out, um cavalo castrado de 11 anos por Kapitol d’Argonne, com o excelente tempo de 63,43 segundos.

O cavaleiro italiano superou assim a marca estabelecida por Kendra Claricia Brinkop, que havia realizado um percurso rápido com Dawa de Greenbay Z (63,73), insuficiente desta vez para garantir o triunfo. O belga Wilm Vermeir completou o pódio com Magic van’t Hulgenrode Z.

Entre os destaques portueses Hugo Carvalho, o único representante nacional nesta prova, realizou um percurso sem faltas com o garanhão Milow Z, terminando numa honrosa 11.ª posição.

Na prova a 1,40m, o suíço Edouard Schmitz esteve em evidência ao conseguir dois percursos sem penalizações com os cavalos que apresentou. A vitória chegou com Dillen 111 Z, enquanto com Leonola terminou no 11.º lugar. Os alemães Carola Wegener, com Balthargos PS, e Maximilian Weishaupt, com Napoleon, ocuparam o segundo e terceiro lugares, respetivamente.

A prova de 1,35m voltou a demonstrar o nível excecional do concurso, com 114 conjuntos inscritos, obrigando à divisão da prova em dois grupos. No primeiro, a vitória foi para o jovem belga Robin Vermeir, sexto classificado nos Campeonatos da Europa de Póneis em 2023, que foi o mais rápido com Sisley van de Hazenhoek. Muito próximo ficou novamente Luca Maria Moneta, segundo classificado com Idole de Hus.

O segundo grupo foi dominado pelo checo Jaroslav Sima, montando Questa Dwerse Hagen, uma égua que já havia vencido no fim de semana anterior e que continua a demonstrar grande regularidade.

Outra dupla que voltou a saborear a vitória no Andalucía Pre-Sunshine Tour foi Rafael Eder com Celebrity-H, vencedores da prova a 1,30m. O cavaleiro alemão e a filha de Comme Il Faut 5 confirmam-se como verdadeiros especialistas em velocidade, somando já duas vitórias, um segundo e um terceiro lugar.

Entre os representantes portugueses nesta prova, António Matos Almeida, com Cornetton Rouge PS, alcançou o 7.º lugar, enquanto Sara Ferreira Pinto, montando Cooper 149, terminou na 16.ª posição.

Cavalos Novos

Nas provas para cavalos de sete anos, Zircon Blue, )Zirocco Blue VDL) e montado por João Vicente Caldeira, manteve uma impressionante consistência, ao realizar o seu quarto percurso consecutivo sem faltas, registando ainda o melhor tempo e conquistando a vitória. O garanhão holsteiner continua a deixar excelentes indicações quanto ao seu potencial. Martim Portela de Morais com Okido foi quarto classificado.

Na categoria de seis anos, a vitória pertenceu a Uquila, filha de El Barone 111 Z, montada por Jaroslav Sima, que atravessa um início de temporada muito sólido em Montenmedio. Destaque também para o terceiro lugar de Cantiga Bea de Mies, égua de criação espanhola por Corelli de Mies, montada por Kurt Ghesquiere.

A prova de cinco anos, disputada sob a Tabela A sem barrage, terminou com vários vencedores, uma vez que todos os percursos sem faltas partilharam o primeiro lugar. Entre eles esteve Rasall do Roi, montado pelo português Hugo Carvalho, reforçando a presença nacional também nas provas de cavalos novos.

