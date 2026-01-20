Saltos de obstáculos dominam os ganhos equestres em 2025
A análise da Hippomundo aos rendimentos dos cavaleiros de saltos de obstáculos em 2025 confirma a posição desta disciplina como o principal motor económico do desporto equestre internacional. Os números revelam uma elite altamente profissionalizada, capaz de gerar receitas milionárias através de uma presença constante no topo da competição mundial.
No topo do ranking surgem cavaleiros que ultrapassam largamente a fasquia dos dois milhões de euros anuais, sustentados por estruturas de grande dimensão e por um elevado número de cavalos em competição.
Cavaleiros com maiores ganhos nos saltos de obstáculos (2025)
|Posição
|Cavaleiro
|Ganhos (€)
|Nº de Cavalos
|1
|Scott Brash
|3.516.868
|8
|2
|Kent Farrington
|2.473.232
|9
|3
|Simon Delestre
|2.006.925
|13
|4
|Gilles Thomas
|1.999.562
|17
|5
|Yuri Mansur
|1.741.666
|22
|6
|Emanuele Gaudiano
|1.661.746
|13
|7
|Laura Kraut
|1.614.241
|11
|8
|Christian Kukuk
|1.602.414
|11
|9
|Peder Fredricson
|1.469.087
|11
|10
|Richard Vogel
|1.410.052
|28
|45
|Rodrigo Giesteira Almeida
|705.678
|18
A leitura dos dados evidencia uma relação directa entre o volume de cavalos e os rendimentos alcançados, embora existam excepções claras no topo da hierarquia, onde a qualidade dos cavalos e a regularidade competitiva continuam a ser determinantes.
A presença do cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida nesta lista reforça a visibilidade portuguesa no circuito internacional de saltos de obstáculos, sublinhando um percurso consistente num contexto altamente competitivo.