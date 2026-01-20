Saltos de obstáculos dominam os ganhos equestres em 2025

A análise da Hippomundo aos rendimentos dos cavaleiros de saltos de obstáculos em 2025 confirma a posição desta disciplina como o principal motor económico do desporto equestre internacional. Os números revelam uma elite altamente profissionalizada, capaz de gerar receitas milionárias através de uma presença constante no topo da competição mundial.

No topo do ranking surgem cavaleiros que ultrapassam largamente a fasquia dos dois milhões de euros anuais, sustentados por estruturas de grande dimensão e por um elevado número de cavalos em competição.

Cavaleiros com maiores ganhos nos saltos de obstáculos (2025)

Posição Cavaleiro Ganhos (€) Nº de Cavalos 1 Scott Brash 3.516.868 8 2 Kent Farrington 2.473.232 9 3 Simon Delestre 2.006.925 13 4 Gilles Thomas 1.999.562 17 5 Yuri Mansur 1.741.666 22 6 Emanuele Gaudiano 1.661.746 13 7 Laura Kraut 1.614.241 11 8 Christian Kukuk 1.602.414 11 9 Peder Fredricson 1.469.087 11 10 Richard Vogel 1.410.052 28 45 Rodrigo Giesteira Almeida 705.678 18

A leitura dos dados evidencia uma relação directa entre o volume de cavalos e os rendimentos alcançados, embora existam excepções claras no topo da hierarquia, onde a qualidade dos cavalos e a regularidade competitiva continuam a ser determinantes.

A presença do cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida nesta lista reforça a visibilidade portuguesa no circuito internacional de saltos de obstáculos, sublinhando um percurso consistente num contexto altamente competitivo.