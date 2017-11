Salon du Cheval: Ouro Individual e por Equipas para Portugal em Paris 27 Novembro, 2017 11:07

Integrado no programa do Salon du Cheval de Paris 2017, decorreu este fim-de-semana o troneio das seis nações de Equitação de Trabalho, que terminou com a folgada vitória da equipa Portuguesa (106 pontos).

Triunfo individual de Gilberto Filipe, que montando Zinque das Lezírias fez um hat-trick ao vencer no ensino, maneabilidade e a prova de velocidade, (45 pts) levando assim Portugal à vitória individual e por equipas.

A formação francesa foi 2ª classificada com 84 pontos, seguida da equipa Europa com 57 pontos.

Confira os resultados AQUI