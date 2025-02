Salão de Garanhões de Desporto 2025: descubra a lista de garanhões apresentados e o programa desta 19ª edição!

O Pôle Hippique de Saint-Lô receberá, de 21 a 23 de fevereiro de 2025, a 19ª edição do Salão dos Garanhões de Desporto. Este evento imperdível para criadores, cavaleiros e apaixonados pela criação reunirá uma seleção prestigiada de garanhões e oferecerá um programa repleto de atrações.

Um programa dinâmico e enriquecedor:



A abertura dos portões acontecerá na sexta-feira, 21 de fevereiro, às 16h. Neste primeiro dia, o foco será a genética de cavalos e póneis, permitindo que os criadores descubram as futuras estrelas. À noite, os visitantes terão a oportunidade de assistir à prestigiada noite Masters l’Éperon, uma prova reservada a cavalos de 4, 5 e 6 anos.

No sábado, 22 de fevereiro, os mais importantes garanhões serão homenageados, com apresentações detalhadas e interações com os seus proprietários e responsáveis. A jornada encerra com a noite Grand Match by Reverdy, um espetáculo equestre excepcional.

No domingo, 23 de fevereiro, realizam-se mais apresentações e demonstrações de garanhões, contando com especialistas que compartilharão dicas sobre seleção e otimização dos cruzamentos. Um momento especial será dedicado aos garanhões de nível 5*, que recentemente terminaram as brilhantes carreiras desportivas.

Três estrelas olímpicas confirmadas:

CASALL, o lendário holsteiner que marcou a sua época sob a sela de Rolf-Göran BENGTSSON. Finalista nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, brilhou no circuito 5* e continua sendo uma referência absoluta em transmissão genética.

QUEL HOMME DE HUS, um dos cavalos que fizeram história nos saltos belga nos últimos anos. O carismático garanhão destacou-se com Jérôme GUERY nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021 e voltou a brilhar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

VANCOUVER DE LANLORE, orgulhoso representante da raça Selle Français, adquirido nos leilões Nash em Saint-Lô em 2012. Competiu nos Jogos Olímpicos de Tóquio com Pénélope LEPRÉVOST e, em 2024, em Paris, montado por Pius SCHWIZER.

O Salão dos Garanhões de Desporto 2025 promete ser um evento inesquecível para os criadores!

