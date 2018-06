Saint-Tropez rendido ao britânico Ben Maher (VÍDEO)

O LGCT de Saint-Tropez terminou com a vitória de Ben Maher no Grande Prémio neste sábado.

Após a sua vitória no LGCT de Madrid com Explosive, Ben Maher desta vez com o promissor Winning Good (x Winningmood) de 9 anos, voltou a ser o melhor no Grande Prémio do Longines Global Champions Tour de Saint-Tropez.

Sete conjuntos fizeram a primeira mão (1,60m) sem faltas mas apenas quatro conseguiram repetir o zero no desempate. Com o fantástico registo de 37,44s, Ben Maher não deu hipóteses aos seus adversários, vencendo pela segunda vez o Grande Prémio deste circuito. O colombiano Carlos Lopes foi segundo classificado com Admara 2 (38,41s) e a australiana Edwina Tops Alexander, que lidera a classificação geral, ocupou o 3º lugar montando a fabulosa California (L’Esprit) (38,78s). O sueco Peder Fredricson, campeão da Europa em título, foi quarto classificado Hansson WL (39,77s).

Depois de St. Tropez, Scott Brash perde a liderança provisória da classificação geral do circuito. Edwina Tops-Alexander sobe para a primeira posição com um total de 154 pontos. Ben Maher ocupa o segundo lugar com 143 pontos e Scott Brash desce para o terceiro lugar com 131 pontos.

A reacção de Ben Maher após a prova, “Não me canso de dizer que quanto mais saltam, melhor são. Estou muito orgulhoso de poder montar estes cavalos. É incrível que tenham apenas 9 anos (Explosion W e Winning Good). Em Madrid tudo correu como era de esperar. Hoje nada foi de acordo com o planeado, tive alguma sorte…”.

Resultados – Grande Prémio AQUI

Longines Global Champions Tour Ranking