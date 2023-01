Saiba quem são os participantes no Prix d’Amérique Legend Race 2023

A emoção aumenta a cada dia no Hipódromo Paris-Vincennes. No domingo, 29 de Janeiro, o Prix d’Amérique Legend Race, a primeira final da competição Prix d’Amérique Races ZEturf, acontece no hipódromo parisiense.

Este “Sulky World Championship” reunirá os melhores trotadores do planeta. A lista de inscritos, é composta por 28 nomes. Destes vinte e oito nomes, doze têm um lugar muito especial: são 12 os cavalos qualificados nas provas de qualificação para o Prix d’Amérique Races Zeturf.

Relembrando e por ordem, são eles: Hip Hop Haufor, Italiano Vero, Ampia Mede Sm (duas vezes classificado nas Eliminatórias), Hooker Berry, Hussard du Landret , Étonnant, Idao de Tillard, Horsy Dream (o único duplo vencedor da Qualif), Délia du Pommereux, Flamme du Goutier (o recente brilhante vencedor do Prix de Cornulier 2023), Décoloration e Hohneck. Seis campeões designados pelas suas vitórias A estes doze nomes, automaticamente qualificados e cujas confirmações individuais de participação serão aguardadas, serão assim acrescentados seis nomes para compor o pelotão de dezoito trotadores esperados na linha de partida da prova mais importante do ano. Graças aos seus ganhos, os seis trotadores aptos a entrar nesta corrida são os internacionais: Vivid Wise As, Cokstile, Vernissage Grif, Don Fanucci Zet (na foto), Honey Mearas e Moni Viking.

Os titulares finais serão conhecidos na quinta-feira, 26 de janeiro.

Consulte a lista de inscritos para o Prix d’Amérique Legend Race