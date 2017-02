Saiba quem são os cavaleiros portugueses inscritos em eventos internacionais 14 Fevereiro, 2017 12:39

O desporto equestre português estará representado esta semana, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), Vejer de la Frontera (Esp), Vilamoura (Por) Lier (Bel), Valencia (Esp) e Mâcon Chaintré (Fra) pelos seguintes cavaleiros de saltos de obstáculos:

CSIO5*NC AL AIN (U.A.E.) 15 a 18 de Fevereiro de 2017

MIGUEL BRAVO com Cash Up

JOÃO MARQUILHAS com W Diva Rosa MFS

CSI2* AL AIN (U.A.E.) de 15 a 18 de Fevereiro de 2017

MIGUEL BRAVO com Cit Cat e HHS Hercules

CSI3* VEJER DE LA FRONTERA (Espanha) de 14 a 19 de Fevereiro de 2017

MARINA FRUTUOSO MELO com Cantano

ANTÓNIO FRUTUOSO MELO com Ananaz e Chassana

NUNO TIAGO GOMES com Disco e Pantaro

FRANCISCA VAZ GUEDES com Centalouette e L B Caillou

SALVADOR FONSECA FERREIRA com Escada

DUARTE ROMÃO com Utopie d’Bonneville

VERA MATIAS com Hero van’t Polderhof

BERNARDO NOBRE PALMA com Andiamo 241 e Vritz Z

Mª do CARMO NOBRE PALMA com Cereja

CSIYH VEJER DE LA FRONTERA (Espanha) de 14 a 19 de Fevereiro de 2017

MARINA FRUTUOSO MELO com Conilla Rouge, Conthoraire, First Class, Hardcore e Hitchcok

ANTÓNIO FRUTUOSO MELO com Diquidanum

SALVADOR FONSECA FERREIRA com Coca Cola Z e Corvette

MARCELO EDGAR SOUSA com C Gucci Z, Diapolvio, Hacker e Major van’t oud Vliegveld

DUARTE ROMÃO com Airelle Flamingo

CSI3* VILAMOURA (Portugal) de 13 a 19 de Fevereiro de 2017

CSI1* VILAMOURA (Portugal) de 13 a 19 de Fevereiro de 2017

CSIYH VILAMOURA (Portugal) de 13 a 19 de Fevereiro de 2017

CSI2* LIER (Belgica) 16 a 19 de Fevereiro de 2017

BERNARDO MATIAS com Jealous

CSI2* OLIVA – VALENCIA (Espanha) de 14 a 19 de Fevereiro de 2017

BERNARDO LADEIRA com Sadesso e Urania 54

CSI1* OLIVA – VALENCIA (Espanha) de 14 a 19 de Fevereiro de 2017

BERNARDO LADEIRA com Dento, Lalique e Un Krug Efele

CSI1* MÂCON CHAINTRÉ (França) 16 a 19 de Fevereiro de 2017

LUIS FERREIRA com Caracas du Mirador, Cegina du Mirador e Congo du Mirador

