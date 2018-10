Saiba quem são os Campeões Nacionais de Atrelagem 2018 22 Outubro, 2018 15:13

Um concurso organizado pela Associação Portuguesa de Atrelagem e com o apoio da FEP que decorreu no passado sábado e domingo (20 e 21), no Complexo Desportivo da Companhia das Lezírias, em Monte de Braço de Prata, em que se disputaram os títulos nas classes de 1 Cavalo, Parelhas, Juvenis e 3 Cavalos.

Na classe de Juvenis, Vasco Ribeiro sagrou-se Campeão Nacional.

Na classe de 1 cavalo Jorge Capela recebeu a Medalha de Ouro e em Parelhas que contou com a participação de quatro condutores, Eduardo Ribeiro conquistou o Ouro. Na classe de 4 Cavalos Ana Cristina Guerreiro revalidou o título.

Presidiu ao júri Maria João Fradinho (FEI 2*), acompanhada de Tiago Gomes (FEI 2*) e de Miguel Brandão (FEP 1*). Os percursos estiveram a cargo de Nuno Duque (FEI 2*).

