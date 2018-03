Saiba quem está inscrito em concursos internacionais esta semana 23 Março, 2018 6:09

Abaixo divulgamos as competições internacionais de saltos de obstáculos na presente semana, que contam com a presença de atletas portugueses:

CSI4* DORTMUND (Alemanha) de 22 a 25 de Março de 2018

LUCIANA DINIZ com Winningmood

Mais informações em:

www.escon-marketing.de

CSI4* VEJER DE LA FRONTERA (Espanha) de 20 a 25 de Março de 2018

MARINA FRUTUOSO DE MELO com C. Grand Canyon Z, Grupo Prom Abanderado, Grupo Prom Calabis, Grupo Prom Corssini, Grupo Prom Montejo e Grupo Prom Uranus d’Or

ANTÓNIO FRUTUOSO DE MELO com Diquidanum

GUILHERME LUCAS ROSADO com Up du Salbey, Abalia, Saphir du Murier e Vegas du Chai

NUNO TIAGO GOMES com Disco e Joyeuse de Messitert

RUI PEDRO PALMA com Ginja do Baldio

BERNARDO NOBRE PALMA com Vritz 2

CSIYH VEJER DE LA FRONTERA (Espanha) de 20 a 25 de Março de 2018

MARINA FRUTUOSO DE MELO com Grupo Prom Hanoi

GUILHERME LUCAS ROSADO com Cassiopee Rummel

Mais informações em:

www.sunshinetour.net

CSI3*, CSI1* e CSIYH VILAMOURA de 19 a 25 de Março de 2018

Inscritos 170 cavalos com cavaleiros Portugueses

MASTER LIST – CSI3*

MSTER LIST – CSI1*

MASTER LIST – CSIYH

Mais informações em:

www.vilamouratour.com

CSI2* OLIVA (Espanha) de 20 a 25 de Março de 2018

JOÃO PEREIRA COUTINHO com Best Wishes, Centalouette, Chouff Z e Iris van T Hofken

CSI1* OLIVA (Espanha) de 20 a 25 de Março de 2018

JESSICA ROSKILLY com Dicaletto Z e Equisto van het Weidse Hof

CSIYH OLIVA (Espanha) de 20 a 25 de Março de 2018

JOÃO PEREIRA COUTINHO com Folie du Balou

Mais informações em:

www.metoliva.com