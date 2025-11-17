«Sagitário do Lagar» é o Campeão de Campeões da Feira Nacional do Cavalo 2025

Apesar das condições meteorológicas adversas que marcaram a semana, o concurso de Modelo e Andamentos — destinado a poldros de 3 anos, cavalos de 4 anos e cavalos montados de 5 ou mais anos — realizou-se no sábado (15), no Picadeiro do Lusitanus, perante bancadas totalmente preenchidas por um público atento e entusiasta.

«Sagitário do Lagar», poldro de 3 anos (Nobel x Lambreta do Lagar por Escorial), criação e propriedade de Manuel Teixeira, conquistou o título de Campeão da Raça Lusitana no LXV Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela – FNC e no XXVI Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo Lusitano.

Também disputaram este prestigiado título:

«Romeu Plus» (Escorial x Ivana Plus por Peralta Pinha), do criador e proprietário Dressage Plus, vencedor da classe de cavalos de 4 anos montados ( 🥇 Ouro );

«Olissipo da Brôa» (Varão da Brôa x Fidalga da Brôa por Oceano), criação de Manuel Veiga e propriedade de Diana Rodrigues Cambão, vencedor da classe de cavalos de 5 anos ou mais montados (🥇 Ouro).

O título de Campeão de Raças foi atribuído ao Português de Desporto «Salazar F», poldro de 3 anos, criado pela Casa Agrícola Vítor Frias e propriedade de Transfialense SA.

RESULTADOS

Classe III – Poldros de 3 anos

🥇 1.º – Sagitário do Lagar — Manuel Teixeira — Ouro

🥇 2.º – Smart de Cabeção — António Salgueira Lopes Aleixo — Ouro

🥇 3.º – Sublime JCL — Coudelaria JCL — Ouro

🥇 4.º – Salieri d’Atela — Francisco Bessa de Carvalho — Ouro

Classe IV – Cavalos de 4 anos

🥇 1.º – Romeu Plus — Dressage Plus — Ouro

🥇 2.º – Rolex das Cardas SD — João Fernandes Antunes — Ouro

🥈 3.º – Risco do Penedo — Coudelaria Resina Antunes — Prata

🥈 4.º – Rincón — Emg.º Manuel Calheiros Braga — Prata

Classe V – Cavalos de 5 anos ou mais montados

🥇 1.º – Olissipo da Brôa — Manuel Tavares Veiga — Ouro

🥈 2.º – Nativo da Moura — Filipa Ferraz Craveiro — Prata

🥈 3.º – Pacífico de la Gesse — Haras de la Gesse — Prata

🥈 4.º – Quarteto — Coudelaria Veiga Maltez — Prata

