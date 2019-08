Ruy Fonseca sofreu impressionante queda rotacional

O cavaleiro brasileiro, Ruy Fonseca, sofreu uma queda rotacional de cavalo durante o cross que decorreu neste sábado, no Pan-Americano de Lima, no Peru.

O cavalo Ballypatrick SRS tropeçou num dos obstáculos e acabou por cair sobre o seu cavaleiro.

Ruy Fonseca ficou deitado na pista depois da queda, todavia, apesar do susto, o atleta de 46 anos e o cavalo encontram-se bem. O cavaleiro acabou por sofrer fracturas no ombro e nas costelas e será operado de acordo com a imprensa brasileira.

Na última sexta-feira (02/08), o Brasil terminou o primeiro dia do Concurso Completo ocupando o 3º lugar por equipas. Ruy Fonseca ficou em 12º com 31,80 pontos de penalização.

Este cavaleira brasileiro foi medalha de bronze na prova individual do CCE no Pan de Toronto 2015 e defendeu as cores do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e Rio 2016.