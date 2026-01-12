Rússia equipa cavalos com antenas Starlink

A utilização de animais no campo de batalha ganha um novo capítulo. Depois do recurso a burros e até camelos para o transporte de equipamentos até à linha da frente, as forças russas estão agora a equipar cavalos com terminais de comunicação por satélite.

Segundo informações divulgadas pelo ASTRA, um meio de comunicação ligado à oposição russa, o exército da Rússia está a instalar dispositivos Starlink em cavalos, numa tentativa de aumentar a cobertura de internet em zonas remotas e de difícil acesso no terreno.

Um vídeo partilhado na plataforma Telegram, aparentemente gravado com um telemóvel de forma instável, mostra um cavalo com uma sela adaptada, à qual estão fixadas duas hastes metálicas que suportam um terminal Starlink.

Apesar de a SpaceX ter negado repetidamente qualquer tipo de negócio ou fornecimento direto de equipamentos à Rússia, Moscovo consegue contornar as sanções internacionais e adquirir terminais Starlink para utilização na guerra na Ucrânia através da compra em países terceiros, de acordo com informações avançadas pela United24.

A estratégia evidencia a crescente dependência das comunicações por satélite nos conflitos modernos e levanta novas questões sobre o uso de animais em cenários de guerra tecnologicamente avançados.

Fonte KyivPost