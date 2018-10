Russell Crowe e Liam Neeson revelam como os cavalos são animais especiais 10 Outubro, 2018 20:08

Russell Crowe (54) saiu em defesa de Liam Neeson depois do actor afirmar que um cavalo o reconheceu no set de The Ballad of Buster Scruggs. O actor garante que o animal é o mesmo que contracenou com ele num filme passado no faroeste.

Russell Crowe usou o Twitter para contar que um cavalo que contracenou com ele no set de Gladiador (2000), também o reconheceu quando o actor gravou Robin Hood, em 2010.

“É absolutamente verdade. Há um cavalo chamado George que contracenou comigo no filme Gladiador. Anos depois encontrei-o no set de Robin Hood. O mesmo aconteceu com o cavalo Rusty, no filme Robin Hood, voltámos a contracenar em Os Miseráveis (2012). Ficámos amigos para sempre” escreveu o actor na rede social.

Anteriormente Liam Neeson havia relatado o seu reencontro com o amigo equino.

“Não vai acreditar. O cavalo que contracenou comigo reconheceu-me. Ele recordou-se de mim noutro filme passado no faroeste que fizemos há um tempo atrás. Quando trabalhamos juntos anteriormente eu tomava conta dele de forma especial. Dava-lhe guloseimas, maças.”

Isto deve ter causado algum tipo de impacto no cavalo, uma vez que, quando voltou a ver Neeson no set de The Ballad of Buster Scruggs, começou a relinchar e a bater com as patas no chão em sinal de afecto.