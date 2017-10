RuralBeja 2017: De 5 a 8 de Outubro, todos os caminhos vão dar a Beja 4 Outubro, 2017 17:30

De 5 a 8 de Outubro, Beja acolhe mais uma edição da Ruralbeja, evento que pretende promover o desenvolvimento sustentável e integrado da região constituindo-se como um evento estratégico de afirmação das potencialidades e recursos naturais do território, em que se alia a tradição e a inovação, a produção com a transformação, a criatividade com a competitividade, num espaço igualmente rico em manifestações culturais e etnográficas.

As áreas em destaque são, o Salão do Cavalo, a Vinipax, Natureza à Mesa, Entre o Sequeiro e o Regadio, a Festa Brava, o Turismo, o Artesanato, a Avibeja, a Canibeja, a Caça e Pesca, novidade desta edição, e ainda as Tasquinhas e muita animação.

O Salão do Cavalo está de volta, depois do sucesso das últimas edições com um espaço dedicado ao cavalo lusitano, representante da nacionalidade, cultura, arte, desporto e produto de excelência do mundo rural. Os melhores vinhos, de algumas das mais emblemáticas regiões vitivinícolas portuguesas e não só, poderão ser apreciados na Vinipax. A gastronomia regional privilegiando a utilização dos recursos do montado na mostra Natureza à Mesa, a Festa Brava com diversas atividades de demonstração de toureio a cavalo e pegas e a valorização e promoção de produtos diferenciadores alicerçados na autenticidade e identidade dos recursos locais através do Artesanato, são presenças garantidas neste grande evento do território.

O Cante alentejano, uma das grandes manifestações culturais identitárias de Portugal, classificado como património Imaterial da Humanidade pela UNESCO, constituirá um dos pilares da animação da Ruralbeja que conta ainda com a presença de grandes bandas nacionais e internacionais onde ecoará neste espaço privilegiado para negócios, trocas de experiências mas também para bons momentos de convívio.

Programa AQUI