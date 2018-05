Rui Pereira vence o CEI1* do Royal Windsor Horse Show – Inglaterra 13 Maio, 2018 12:23

O Royal Windsor Endurance patrocinado pelo Reino do Bahrain teve como vencedores no sábado, o Sheikh Nasser Bin Hamad Al Khalifa com Vipper De Luriecq no CEI2* (120Km) e o cavaleiro português, Rui Pereira no CEI1* (80Km). Paralelamente realizou-se também um CEN.

Rui Pereira montando Bloodie Mary, percorreu os 80km em 03:33:13 a uma média de 23,075Km/h. Na segunda posição ficou classificado Al Marri Mohd Ahmad dos Emirados Árabes Unidos com El Shakir Mutaz (03:44:36) enquanto a britânica Ann Dark Carri com HS Drift ocupou o terceiro lugar (03:50:56).

Dos 31 conjuntos que alinharam no CEI1*, apenas 15 chegaram à terceira e última fase. 16 Conjuntos foram eliminados ou optaram por retirar.

Participaram nestas 3 provas 125 cavalos de 18 países.

Resultados AQUI