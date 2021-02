Rui Lanternas, João Carpinteiro e Cláudia Martins em destaque no Raide Equestre de Montemor 22 Fevereiro, 2021 8:30

Organizado pela Escola de Equitação Equimor e com o apoio da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e União das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, Montemor-o-Novo recebeu, este fim-de-semana, o CEI2*, CEI1*, CEP 80km, CEP de 40km e a 2ª Jornada do Troféu Ibérico que contou com a participação de 55 conjuntos.

Rui Lanternas com o cvalo Al Rar foi o vencedor do CEI2*, ao conseguir superar os 120km em 06h28m15s, completando a prova a uma velocidade média de 18,5km. Filipe Presado Costa foi segundo classificado com Yashira DB (07:49:35) enquanto o espanhol Alfonso Ramirez completou o pódio com Bilbain Riegos Geni (08:02:43).

No CEI1*, (2ª Jornada do Troféu Ibérico) que contou com a participação de 19 conjuntos, João Pedro Carpinteiro foi primeiro classificado com Jupiter completando os 100km a uma velocidade média de 18,2km. José Maria Caeiro em 2º lugar com Jaka do Inquisidor e Aurora Luna em 3º com Joía.

Cláudia Martins montando Etelka du Vialaret foi a vencedora da CEP de 80 quilómetros, com uma velocidade média de 15,6km.

Na prova mais participada (23 conjuntos), o CEP de 40km venceu João Maria Raposo com Magnifica das Tadas. Miguel Alexandre Martins em 2º lugar com Malasia das Tapadas e António Costa terceiro classificado com Mezenga IBN.

Resultados completos AQUI