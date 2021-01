Ruan Maia uma despedida em Grande 26 Janeiro, 2021 7:15

O jockey brasileiro Ruan Maia, estava a participar na sua última corrida em Singapura quando recebeu notícias impressionantes na passada quinta-feira, de que fora contratado pelo Jockey Club de Hong Kong, para continuar a sua carreira sob a cobiçada jurisdição asiática.

Uma vez que Maia irá cumprir uma suspensão de duas semanas por ter montado de forma descuidada, a partir da próxima semana e também terá que passar três semanas em quarentena quando chegar a Hong Kong, teve, infelizmente, que encurtar o seu período em Kranji apenas até sábado para poder começar a sua nova licença no dia 1 de março conforme combinado.

Após ter impressionado toda a gente em Kranji com o seu segundo lugar, bem perto do campeão Vlad Duric na temporada passada, e já tendo montado sete vencedores para chegar ao topo da tabela na nova temporada, Maia realmente não precisava de um final de conto de fadas para provar o seu valor.

No entanto, ter pelo menos um vencedor no seu dia de ‘adieu’ teria sido uma despedida perfeita, e também uma boa maneira de dizer adeus à sua legião de fãs conquistada na sua temporada inaugural (2020) em Kranji, Singapura.

Após a impossibilidade do jockey francês participar devido a dores gástricas, Maia foi presenteado com a cereja no topo do bolo em Ruan na corrida principal do dia, a corrida Stakes A de $100.000 em Kranji, uma prova com mais de 1200m.

Não tendo conseguido vencer anteriormente com nenhuma das suas sete montadas originais, o segundo lugar de Takhi atrás do Fireworks na primeira corrida foi o melhor lugar que alcançou. Maia sabia que o cavalo ruço de seis anos, de raça irlandesa, filho de Dark Angel era especial e que simplesmente não podia desperdiçar a oportunidade – e ele não o fez.

“Isto é realmente maravilhoso. Tenho muita sorte de ter conseguido entrar nessa corrida com Grand Koonta, pois é um cavalo tão bom e ainda soube melhor por ter sido numa corrida Stakes A em Kranji”, disse Maia.

“Muito obrigado ao James Peters e a todos os que me apoiaram durante a minha estadia em Singapura. Acredito que fiz um bom trabalho.

Agora é tempo de abraçar um novo desafio em Hong Kong, mas como já disse anteriormente, isto é apenas um “até já”. Gostava de regressar a Singapura para correr novamente, pois gosto mesmo deste sítio. ”

Caso isto aconteça, James Peters estará entre os muitos treinadores que irão receber o brasileiro de braços abertos.