Rota Lusitana: Maria Pais do Amaral faz dobradinha de pódios no fim-de-semana 7 Maio, 2018

O fim-de-semana foi recheado de conquistas para Maria Pais do Amaral e o Lusitano Fidalgo.

O terceiro e último CDI3* da Rota Lusitana, que decorreu de 4 a 6 de Maio, na Companhia das Lezírias, teve como vencedora no Grande Prémio e G.P. Especial, Maria Pais do Amaral com Fidalgo que alcançaram as médias finais de 68,522% e 70,128%.

No Prix St. Georges e Intermediária I, o vencedor nos dois dias, foi Ricardo Reis com Escorial que conseguiu 69.824% e 70,206%.

Lisa Caroline Bartz (ITA) venceu as reprises Pony Riders Team e Individual, conseguindo 67,524% e 67,973%. Na categoria Children Team e Individual, Maria da Graça Abecasis com Divagante do Pilar venceu no sábado e domingo com 67,436% e 64,881%.

Mafalda Deitado e Bandolim conquistaram o primeiro lugar do pódio na reprise Junior Riders Team no sábado, com a média de 67,436%, no domingo o triunfo sorriu à italiana Melanie Jil Bartz com Delgado que obteve a média de 67,304% entre 10 participantes.

Nos Young Riders venceu a reprise individual no domingo, Martim Meneres com Equador que conseguiu a melhor pontuação dos sete participantes 70,049%.

Na Paradressage, Ana Mota Veiga e Convicto venceram a reprise Freestyle Grau 1 com a excelente média final de 71,222%. No Grau III Inês Alemão Teixeira pontuou no Freestyle Test, 69,444% e Pedro Felix com D’Arco obteve 58,458% na reprise Freestyle Grau IV.

