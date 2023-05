«Rosario Baron» vence Grand Steeple-Chase de Paris (VÍDEO)

É a corrida de obstáculos mais prestigiosa e emocionante da Europa continental. E com €900.000 em jogo, também é o terceiro prémio mais valioso do mundo nessa disciplina específica (ficando apenas atrás do Grand National, da Grã-Bretanha, e do Nakayama Grand Jump, do Japão).

A edição de 2023 do Grand-Steeplechase em Auteuil (Paris) no domingo, atraiu nada menos que 18 participantes de França, Irlanda e da República Checa e como habitualmente, o espetáculo não decepcionou. Foi «Rosario Baron» (x Zambezi Sun), propriedade de Frédéric e Mauricette de Sousa, o cavalo vitorioso. Esta vitória é ainda mais meritória, pois «Rosario Baron» vem de uma linhagem modesta e foi criado por um pequeno criador da região de Mayenne, Jean-Yves Baron.

Para a sua treinadora Daniela Mele, esta vitória foi um sonho realizado, pois é a quarta vez nos últimos cinco anos que um cavalo treinado por uma mulher vence esta corrida.

O jóquei Johnny Charron venceu o Grand-Steeple pelo segundo ano consecutivo. Desta vez, montando «Rosario Baron» aguardava o momento certo com tranquilidade até que após o obstáculo considerado o mais difícil – o fosso e cerca de trilhos – o favorito «Gex», assumiu a liderança da corrida. Ambos os cavalos foram cabeça a cabeça em direção ao penúltimo obstáculo. No entanto, foi «Rosario Baron» que na reta final se mostrou mais forte!

