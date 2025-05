Ros Canter conquista o troféu Mars Badminton Horse Trials; Manuel Grave eliminado no cross

A britânica Rosalind Canter conquistou, pela segunda vez, o troféu do prestigiado Mars Badminton Horse Trials, montando Lordships Graffalo — cavalo de apenas 13 anos que já pode ser considerado um dos grandes de todos os tempos. Depois de terminar o ensino na quarta posição, a dupla subiu para o segundo lugar após o cross-country e garantiu a vitória quando o líder até então, o seu compatriota Oliver Townend, com Cooley Rosalent, derrubou um obstáculo nos saltosde obstáculos, ficando assim com o segundo lugar. O pódio ficou completo com o irlandês Austin O’Connor, terceiro classificado com Colorado Blue.

O cavaleiro olímpico português Manuel Grave, de 35 anos, terminou na 75.ª posição entre os 81 conjuntos após a prova de ensino, tendo sido posteriormente eliminado no cross-country devido a uma queda. A competir com Carat de Bremoy, o representante de Portugal nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 obteve uma nota de 58,50% no ensino, numa fase liderada por Oliver Townend, que alcançou 78,89% com Cooley Rosalent.

Badminton Horse Trials resultados: top 10

1. Ros Canter (Lordships Graffalo) 25.3

2. Oliver Townend (Cooley Rosalent) 26.3

3. Austin O’Connor (Colorado Blue) 31.2

4. Harry Meade (Cavalier Crystal) 33.8

5. Emily King (Valmy Biats) 38.5

6. Harry Meade (Superstition) 39.8

7. Christoph Wahler (D’Accord FRH) 40.2

8. Bubby Upton (Cola) 44.2

9. Tom McEwen (JL Dublin) 44.2

10. Tim Price (Vitali) 46.2

Resultados completos AQUI