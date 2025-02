Romaria a Cavalo Moita — Viana do Alentejo 2025: A tradição que desafia fé e resistência

A XXIII Romaria a Cavalo Moita — Viana do Alentejo será oficialmente apresentada nesta sexta-feira (28), às 17h, na emblemática Casa do Alentejo, em Lisboa.

Consolidada como uma das maiores manifestações de fé e tradição equestre do país, a romaria reúne anualmente centenas de cavaleiros e os seus animais para percorrer os 150 desafiantes quilómetros que separam a Moita de Viana do Alentejo.

Profundamente enraizada na cultura portuguesa, esta peregrinação leva os participantes por caminhos de terra batida, impondo-lhes desafios físicos e emocionais numa verdadeira prova de superação. O evento, com fortes ligações históricas e religiosas, reforça o simbolismo desta jornada, onde fé, devoção e espírito comunitário se entrelaçam para manter viva uma tradição ancestral.

Ano após ano, cavaleiros de diversas regiões do país unem-se a esta caminhada, trajando vestes típicas e guiados pela crença na proteção divina ao longo do percurso. A chegada a Viana do Alentejo é sempre um momento de intensa emoção, marcando o desfecho de dias de esforço, partilha e celebração.