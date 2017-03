Rodrigo Pessoa nomeado Director Técnico de Alta Competição da equipa da Irlanda 16 Março, 2017 7:09

O Horse Sport Ireland, que é o departamento oficial de desporto equestre na Irlanda anunciou que o brasileiro Rodrigo Pessoa foi nomeado Director Técnico de alta competição (incluindo o cargo de chefe de equipa de saltos de obstáculos da Irlanda).

Ex olímpico, Taça do Mundo e campeão olímpico é um dos mais brilhantes cavaleiros de saltos de obstáculos da história moderna. Possui três medalhas olímpicas, uma de Ouro e duas de Bronze e foi vencedor da final da Taça do Mundo de 1998 a 2000 com o garanhão SF Baloubet du Rouet. A sua carreira glamorosa inclui mais de 70 Grandes Prémios de topo e múltiplas presenças em Taças das Nações pelo Brasil.

Rodrigo, de 44 anos é filho do lendário Nelson Pessoa e os dois tem tido fortes ligações à equipa irlandesa durante as suas brilhantes carreiras. Nelson Pessoa obteve inúmeros sucessos montando vários cavalos irlandeses (ISH) incluindo o castrado Special Envoy (ISH) com o qual Nelson terminou em 2º lugar a Taça do Mundo realizada em Gotemburgo, Suécia em 1991. Rodrigo em 1992 montou Special Envoy nos Jogos Olímpicos de Barcelona em que se classificou nos dez primeiros.

Rodrigo Pessoa depois desta nomeação disse, “Estou radiante por trabalhar com este grupo de cavalos e cavaleiros num futuro próximo.”

“No fim de Agosto teremos o Campeonato da Europa onde queremos ter uma forte equipa para batalhar pelas posições de topo. Agradecemos ao Horse Sport Ireland por nos ter dado esta oportunidade de trabalharmos juntos.”

“Na minha actual posição irei focar-me no plano de alta competição 2017/2020 e nos objectivos para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.”

CRS