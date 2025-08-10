Rodrigo Pessoa adquiriu três embriões por €260 mil em Dublin
O cavaleiro olímpico brasileiro Rodrigo Pessoa adquiriu três embriões na Flanders Embryo Auction, realizada na passada sexta-feira (08) em Dublin, pelo valor total de €260.000. As compras foram feitas em nome do seu patrocinador, Artemis Farms, especificamente para a criadora norte-americana Kristy Clark, de Wellington, Flórida.
O Que é a Flanders Embryo Auction em Dublin?
A Flanders Embryo Auction faz parte da série Flanders Foal & Embryo Auction, que apresenta embriões de cavalos de salto de linhagens excepcionais. O evento ocorre durante o Dublin Horse Show e normalmente é sediado no InterContinental Hotel, logo após a FEI Nations Cup.
Por Que é Especial?
Os embriões vêm de éguas de Grande Prémio e nível internacional, como HH Azur e Gancia de Muze.
Destaques e Recordes
|Ano
|Venda de Maior Valor
|Preço Médio
|2022
|Dois embriões vendidos por €64.000 cada (linhagem Chacco Blue)
|€26.333
|2023
|Cardento × Gancia de Muze vendido por €56.000; 80% vendidos, média €28.772
|2024
|Embrião de HH Azur vendido por €76.000; atmosfera descrita como elétrica; média €28.130
A Flanders Embryo Auction em Dublin atrai anualmente lances expressivos e grande interesse de compradores irlandeses e internacionais, consolidando-se como um dos eventos mais importantes do calendário de reprodução de cavalos de salto.