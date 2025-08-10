Rodrigo Pessoa adquiriu três embriões por €260 mil em Dublin

O cavaleiro olímpico brasileiro Rodrigo Pessoa adquiriu três embriões na Flanders Embryo Auction, realizada na passada sexta-feira (08) em Dublin, pelo valor total de €260.000. As compras foram feitas em nome do seu patrocinador, Artemis Farms, especificamente para a criadora norte-americana Kristy Clark, de Wellington, Flórida.

O Que é a Flanders Embryo Auction em Dublin?

A Flanders Embryo Auction faz parte da série Flanders Foal & Embryo Auction, que apresenta embriões de cavalos de salto de linhagens excepcionais. O evento ocorre durante o Dublin Horse Show e normalmente é sediado no InterContinental Hotel, logo após a FEI Nations Cup.

Por Que é Especial?

Os embriões vêm de éguas de Grande Prémio e nível internacional, como HH Azur e Gancia de Muze.

Destaques e Recordes

Ano Venda de Maior Valor Preço Médio 2022 Dois embriões vendidos por €64.000 cada (linhagem Chacco Blue) €26.333 2023 Cardento × Gancia de Muze vendido por €56.000; 80% vendidos, média €28.772 2024 Embrião de HH Azur vendido por €76.000; atmosfera descrita como elétrica; média €28.130

A Flanders Embryo Auction em Dublin atrai anualmente lances expressivos e grande interesse de compradores irlandeses e internacionais, consolidando-se como um dos eventos mais importantes do calendário de reprodução de cavalos de salto.