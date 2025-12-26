Rodrigo Giesteira Almeida, único português no Jumping de Mechelen

O Jumping de Mechelen começa hoje e prolonga-se até terça-feira, 30 de dezembro, colocando o ponto final na temporada internacional de 2025 com uma das competições mais emblemáticas do calendário indoor europeu.

No CSI5*-W, prova pontuável para a Taça do Mundo de Saltos de Obstáculos, haverá representação portuguesa através de Rodrigo Giesteira Almeida, 54.º do Ranking Mundial, que participará no concurso com os cavalos Comme le Coeur, Gb Diamantina, Karonia L e Solidat. O cavaleiro português regressa a Mechelen depois de, em 2024, ter vencido brilhantemente o Grande Prémio do CSI5* com Karonia L, um triunfo que marcou de forma indelével a sua carreira internacional.

O atleta português enfrenta assim um cenário de máxima exigência, num evento que reunirá 175 atletas de 27 nações, num dos palcos mais prestigiados do circuito indoor mundial.

O nível competitivo será particularmente elevado, com a presença de alguns dos maiores nomes dos saltos, como o cavaleiro belga Gilles Thomas, a família Philippaerts, os franceses Julien Epaillard, Olivier Robert e Julien Anquetin, os alemães Daniel Deusser e Hans-Dieter Dreher, o suíço Steve Guerdat e o neerlandês Maikel van der Vleuten, entre muitos outros.

O programa desportivo arranca hoje com as primeiras provas do concurso, embora a atividade do CSI5*-W tenha início apenas no sábado. O Grande Prémio pontuável para a Taça do Mundo será disputado na terça-feira, encerrando o evento. Em Dressage, no domingo realiza-se o Grande Prémio do CDI-W, enquanto na segunda-feira terá lugar a prova de Freestyle.

O Jumping de Mechelen poderá ser acompanhado em direto através do canal hípico ClipMyHorse.TV, numa competição que, uma vez mais, se afirma como o grande fecho do ano competitivo internacional.

Resultados AQUI