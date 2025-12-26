NotíciasSaltos de Obstáculos

Rodrigo Giesteira Almeida, único português no Jumping de Mechelen

26 Dezembro, 2025 8:29

O Jumping de Mechelen começa hoje e prolonga-se até terça-feira, 30 de dezembro, colocando o ponto final na temporada internacional de 2025 com uma das competições mais emblemáticas do calendário indoor europeu.

No CSI5*-W, prova pontuável para a Taça do Mundo de Saltos de Obstáculos, haverá representação portuguesa através de Rodrigo Giesteira Almeida, 54.º do Ranking Mundial, que participará no concurso com os cavalos Comme le CoeurGb DiamantinaKaronia L e Solidat. O cavaleiro português regressa a Mechelen depois de, em 2024, ter vencido brilhantemente o Grande Prémio do CSI5* com Karonia L, um triunfo que marcou de forma indelével a sua carreira internacional.

O atleta português enfrenta assim um cenário de máxima exigência, num evento que reunirá 175 atletas de 27 nações, num dos palcos mais prestigiados do circuito indoor mundial.

O nível competitivo será particularmente elevado, com a presença de alguns dos maiores nomes dos saltos, como o cavaleiro belga Gilles Thomas, a família Philippaerts, os franceses Julien Epaillard, Olivier Robert e Julien Anquetin, os alemães Daniel Deusser e Hans-Dieter Dreher, o suíço Steve Guerdat e o neerlandês Maikel van der Vleuten, entre muitos outros.

O programa desportivo arranca hoje com as primeiras provas do concurso, embora a atividade do CSI5*-W tenha início apenas no sábado. O Grande Prémio pontuável para a Taça do Mundo será disputado na terça-feira, encerrando o evento. Em Dressage, no domingo realiza-se o Grande Prémio do CDI-W, enquanto na segunda-feira terá lugar a prova de Freestyle.

O Jumping de Mechelen poderá ser acompanhado em direto através do canal hípico ClipMyHorse.TV, numa competição que, uma vez mais, se afirma como o grande fecho do ano competitivo internacional.

Resultados AQUI

