Rodrigo Giesteira Almeida brilha como melhor português no arranque do Europeu de Saltos

Às 15h00 teve início a primeira qualificativa do Campeonato da Europa de Saltos, realizado nas instalações de Casas Novas. Esta é a terceira vez que o Europeu acontece em solo espanhol, depois das edições de Gijón 1992 e Madrid 2011. Em 2025, é a cidade de La Coruña que se transforma no centro do hipismo mundial.

O chefe de pista espanhol, Santiago Varela, foi o responsável — juntamente com sua equipa — pelo traçado dos percursos, estreando-se nesta primeira qualificativa. A prova, disputada em formato de velocidade (Tabela C, ou “caça”), contou com 14 obstáculos e 17 esforços, com altura máxima de 1,50 m. Participaram 89 conjuntos.

Rodrigo Giesteira Almeida foi o primeiro cavaleiro português a competir, abrindo o percurso com Karonia L. Teve uma exibição notável, completando o percurso sem penalizações — o primeiro zero para Portugal — e classificando-se no 8.º lugar, o melhor resultado português do dia. O tempo final de Rodrigo foi de 76,44 segundos, ficando a menos de 3 segundos do vencedor da prova.

Duarte Seabra, com Dourados, acumulou 8 segundos de penalização, fechando com 88,33 segundos e o 65.º lugar. Já Mário Wilson Fernandes, com Krachtpatser, terminou em 70º com 88,34 segundos. Adir Dias de Abreu, com GB Diamantina, foi eliminado.

A equipa portuguesa ocupa atualmente a 12.ª posição, com um total de 15,15 pontos, após a conversão dos tempos em penalidades. No topo da tabela está o Reino Unido (3,96 pontos), seguido da Alemanha (4,19) e da Bélgica (4,61). França (5,69) e Itália (5,93) completam o top 5.

Individualmente, a prova foi vencida pelo irlandês Daniel Coyle com Legacy, seguido do alemão Richard Vogel com United Touch S, e do britânico Donald Whitaker com Millfield Colette.

Amanhã, Portugal tentará garantir presença na segunda mão de sexta-feira. Para isso, será necessário terminar entre os 10 melhores conjuntos após a soma dos resultados de hoje e amanhã. A prova começa às 15h00.

