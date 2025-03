Rodrigo Buinho Bicampeão Nacional de Raides

No passado dia 8 de março, em Montemor-o-Novo, realizou-se o Campeonato Nacional de Raides de Juniores e Jovens Cavaleiros, onde Rodrigo Buinho conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o título de Campeão Nacional.

Montando Amuleto de Guadarranque, Rodrigo Buinho sagrou-se campeão com uma impressionante média de 19,18 km/h. O título de Vice-Campeão Nacional ficou com Vasco Maria José de Mello Pereira, que competiu com America YAC, enquanto a medalha de bronze foi conquistada por Zoe Pedro, montando Nero das Tapadas.

Destaca-se ainda a atitude exemplar destes três cavaleiros, que percorreram a prova juntos, mantendo-se sempre na liderança. Demonstraram grande espírito de companheirismo ao acompanhar Ana Filipa Fialho e o seu cavalo, Luxor dos Condes, após uma queda que resultou na sua eliminação, permanecendo com a cavaleira até que recebesse o devido auxílio.