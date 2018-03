Rodrigo Almeida reforça quadra com «Kafka van de Heffinck» (VÍDEO) 7 Março, 2018 7:25

O talentoso cavaleiro português, Rodrigo Giesteira Almeida, ao serviço Lowie Joppen na Holanda, tem agora à sua disposição o promissor garanhão belga aprovado, Kafka van de Heffinck (Calvaro x Utopie van de Heffinck por Diamant de Semilly) de 8 anos, que foi anteriormente montado pelo britânico Joe Clee.

Joe Clee e Kafka van de Heffinck alcançaram o 26º lugar na final do Campeonato do Mundo para cavalos de 7 anos (Lanaken) em 2017. Este conjunto conquistou o 2ºlugar no Grande Prémio do CSI2* Knokke (Bélgica) também no ano transacto, entre outros resultados.

Kafka van de Heffinck junta-se assim à quadra de Rodrigo que é composta por Isolde Van De Heffinck (Contact Van De Heffinck), Jamal Van De Heffinck (Kalaska de Semilly), Hassan van de Wittemoere, Elud e Gaga E.