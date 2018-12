Rodrigo Almeida conquista um brilhante 3º lugar no Grande Prémio em Londres (VÍDEO) 24 Dezembro, 2018 17:47

O cavaleiro português, Rodrigo Giesteira Almeida, voltou este sábado a captar as atenções ao conquistar o 3º lugar no Grande Prémio do CSI5*-W do Olympia International Horse Show, em Londres, este sábado. CSI5*-W do Olympia.

Montando GC Chopin’s Bushi, Rodrigo Giesteira Almeida subiu ao terceiro lugar do pódio do Grande Prémio (1,60m) ao completar o desempate em 28,69 segundos. Já na passada quinta-feira, este cavaleiro com o jovem Kafka Vd Heffinck de 8 anos, ficou classificado em quarto lugar numa prova com desempate com obstáculos a 1,50m. São resultados muito promissores, fruto do empenho e dedicação deste atleta, que termina a época desportiva participando no Jumping de Mechelen, Bélgica.

O italiano Alberto Zorzi venceu pelo segundo ano consecutivo o Grande Prémio do Olympia com Ulane de Coquerie, ao registar o melhor tempo dos cinco conjuntos que disputaram o desempate (27,42s). O holandês Maikel van der Vleuten com Idi Utopia foi segundo classificado (28,64s).

Resultados – Grande Prémio AQUI