Roberto Brasil compete em representação do FC Porto 24 Maio, 2018 16:58

O cavaleiro Roberto Brasil chegou a acordo com o FC Porto para representar o clube portista nas provas em que está envolvido.

Nascido em Angra do Heroísmo a 18 de Agosto de 1987, este cavaleiro português foi para os Estados Unidos da América aos 26 anos e é atualmente o número 3 de um ranking prestigiado no país norte-americano: o 2018 USEF Young Horse Dressage National Championships Five-Year-Old Division​.

Entre janeiro e março de 2018, Roberto Brasil participou pela 4.ª vez consecutiva no Global Dressage Festival, na Florida, batendo o seu recorde pessoal com 82,4%.

Convidado pela Federação Equestre Americana a disputar a final do campeonato nacional, a realizar em Chicago no mês de Agosto, será o primeiro português a marcar presença nessa prova. O cavaleiro, portista assumido, está igualmente apurado para a final do Campeonato do Mundo de Cavalos Novos, agendada igualmente para Agosto, em Ermelo (Holanda).

Roberto Brasil compete atualmente com dois cavalos: Whoopie Gold, uma égua Oldenburg de 14 anos, e Fürstin P, uma égua Westfalian de 5 anos. O cavaleiro mora em Whitehouse Station, New Jersey, embora se desloque nos meses de inverno para Jupiter, Florida.

“O meu maior objetivo é um dia competir nos Jogos Olímpicos, mas sei que ainda tenho muito caminho pela frente. Terei de dar o máximo nos treinos e nas competições até lá, mas esse é o objetivo máximo para a minha carreira”, explica Roberto Brasil.

Fonte: FC Porto