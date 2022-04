«Road Mix Travel» vence prémio Président de la République (VÍDEO)

O Président de la République Chase, considerado o Grand National francês, com uma extensão de 4.700 metros e € 225.000 prize money, é uma das corridas mais cobiçadas no Hipódromo de Auteuil (Paris), representando também um passaporte para o Grand Steeple-Chase de Paris.

Esta corrida do Grupo 3, reservada a cavalos a partir de 5 anos (inclusivé), foi ganha neste domingo pelo jóquei Dylan Salmon com a égua de 7 anos «Road Mix Travel» (Al Namix), propriedade de Jean-Luc Pignet e treinada por Daniela Mele. Foi um resultado surpresa, pois a égua nos livros de apostas figurava com “odds” de 38/1, devido não só à juventude do jóquei (21 anos) Dylan Salmon, que nunca vencera em Auteuil, nem saltara os formidáveis obstáculos do enorme percurso.

«Furie d’Ainay» (Cokoriko), que liderou a prova, terminou em segundo lugar e «Captain Speaking» foi terceiro.

