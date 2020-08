Rita Rodrigues e Beatriz Gonçalinho nos Campeonatos da Europa da Juventude 2020 5 Agosto, 2020 14:07

Atletas da Academia Equestre João Cardiga, Rita Rodrigues & Festina 31 e Beatriz Gonçalinho & Fidelius, nos escalões Júnior e Young riders de Ensino ou Dressage, respetivamente, foram selecionadas para os Campeonatos da Europa 2020, que decorrerão já a partir de 9 de Agosto, em Budapeste, Hungria.

João P Cardiga, responsável pela área desportiva afirma: “É com muito orgulho que recebemos a notícia da seleção das duas jovens, que temos visto crescer, como Pessoas e Atletas, desde o trofeu dressage póneis. Apesar do ano atípico que temos vivido, conseguimos estar presentes no FEI DRESSAGE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS for Júnior and Children, com a Rita Rodrigues e a Festina, porque se conseguiu formar equipa. O mesmo não aconteceu com a Beatriz que, apesar de ter alcançado o seu objetivo, não viajará por não haver equipa constituída. Aproveito para chamar a atenção de todas as instituições desportivas que tutelam a modalidade, de que estes são os escalões do futuro e que garantem a esperança da continuidade e qualidade da dressage em Portugal. É preciso lembrarmo-nos disto e apoiar, cada vez mais, a formação. Deixo uma palavra de apreço e de força a todos os atletas e treinadores, que representam a nossa bandeira na Hungria. Em especial ao nosso treinador João Monteiro a quem desejo os maiores êxitos. Que todos, aproveitem da melhor forma e ganhem experiencia. Por ultimo, fica a nossa gratidão a todos os que continuam a apoiar-nos, em especial aos Jogos Santa Casa”.

Sobre as Atletas

Rita Rodrigues

A Rita, tem 16 anos, estuda e é boa aluna. Iniciou-se na equitação com 9 anos, no Cardiga Pónei Clube. Fez todo o Programa de Formação de Praticantes, os exames de sela e, em paralelo, começa a competição integrando o Cardiga Dressage Poneis e o TROFEU DRESSAGE PONEIS. Desde então, nunca mais parou. O gosto e a determinação demonstradas, levou o clube e os seus pais a investirem primeiro, num cavalo lusitano, o Emir, da Coudelaria Ferraz da Costa, com o qual se estreou nas provas Medias em 2017. Um ano depois, 2018, surge a égua Festina, com quem iniciou o nível Júnior FEI. O ano 2019 foi de investimento na preparação de ambos. Rita Rodrigues vê o seu sonho concretizar-se logo em 2020, com esta participação no Europeu de Juniores.

Beatriz Gonçalinho

A Beatriz tem 19 anos, estuda Engenharia Biomédica.

Chegou à Academia J Cardiga em 2007 com apenas 6 anos. Ela e a sua irmã Carolina que tem feito um percurso idêntico. Ambas fizeram o Programa de Formação de Praticantes, desde a Sela 1 a 7, demonstrando sempre grande foco. As duas fizeram parte da primeira equipa Cardiga Dressage Póneis arrecadando os 1ºs (Carolina) e 2º lugar(Beatriz) em 2014 por exemplo. O seu primeiro cavalo foi o Dante, PSL, coudelaria Torres Vaz Freire e com ele qualifica-se para o primeiro Campeonato de Portugal em 2017. Em 2018, surge a oportunidade de trocar de cavalo. É quando surge o Fidelius o cavalo que a levará ao seu 1º Campeonato da Europa, em 2019 e a integrar a seleção, pela segunda vez, em 2020.