Rischiatutto (IRE) e Starter du Rib (FR) vencem GP de Portugal 9 Setembro, 2019 15:41

O Hipódromo da Maia voltou a ser palco da prova mais carismática do “Turf” português, o Grande Prémio de Portugal para fundistas, neste domingo (08/09).

No galope, o Grande Prémio disputa-se sobre os 2400 metros. Rischiatutto (IRE) da quadra Maia Lidador e monta de Ricardo Sousa confirmou o favoritismo e venceu por mais de 5 corpos este GP.

As restantes duas provas a galope disputaram-se sobre os 1650 metros, onde Ricardo Sousa se destacou ao vencer as duas provas. Lenda da Torre (POR) da quadra Agrocarvalho foi a primeira a passar pelo palco dos ganhadores, Sandy Duke da quadra Maia Lidador fechou da melhor forma este evento com mais uma vitória.

No trote, o GP de Portugal decorre sobre os 3000 metros. Starter du Rib (FR) da quadra Mustang foi a surpresa da tarde ao vencer de ponta-a-ponta este GP. António Bessa foi o seu driver e realizou uma gestão eximia deste equino, proporcionando-lhe uma boa ponta final e a vitória do Grande Prémio de Portugal 2019.

Tivemos ainda mais duas provas a trote atrelado sobre os 2300 metros onde a quadra Jardins Acúrcio, Lda com o Driver Acúrcio Peixoto se sagrou vencedor em ambas. Sapolino (FR) venceu a 1ª série e Telefanto du Coudde (FR) a 2ª série.

Este evento foi apadrinhado pelo convidado especial Jos Verbreeck, uma lenda viva do trote atrelado. Destaque ainda para a presença dos representantes da PMU, da Cheval Français, do Turismo de Portugal, Turismo Porto e Norte, DGAV, C. M. da Maia entre outras entidades que fizeram questão de marcar presença em mais uma edição do Grande Prémio de Portugal.

Fonte: Hélder Barbosa

Ver galeria de imagens do evento AQUI