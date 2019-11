Rio Frio recebe sábado o maior evento de Endurance de Portugal 28 Novembro, 2019 12:20

Realiza-se neste sábado (30) no Polo Equestre de Rio Frio em Pinhal Novo, com 98 cavaleiros provenientes de 16 países, a maior prova internacional de raides alguma vez feita em Portugal.

O Concurso Internacional de Endurance de Rio Frio, com competições de Categorias 1*, 2* e 3* terá a presença de conjuntos oriundos de 16 países, como Portugal, Espanha, Franca, Bélgica, Suíça, Holanda, Uruguai, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Taipé, China, Hong Kong, Singapura e Austrália.

Este Concurso Internacional de Endurance (CEI) é regido pela Federação Equestre Internacional e trata-se de uma competição equestre Contra-Relógio que visa testar a velocidade e a resistência de um cavalo, sujeita a controles veterinários e a regras do bem-estar animal, e ao mesmo tempo demonstrar os conhecimentos do cavaleiro em relação ao uso e controlo do seu cavalo. A performance do cavalo em vários tipos de solo e quando defrontado com os vários obstáculos naturais é significante para determinar a educação do cavalo bem como a relação cavalo/cavaleiro e o respeito pela regulamentação aplicável.

Neste caso, o CEI 3*, é uma competição com a distância de 160 km, o CEI 2*, uma competição de 120 km e o CEI 1* de 80 km, todas elas a percorrer num único dia e em várias etapas seguidas de avaliação veterinária e de períodos regulamentares de recuperação.

Esta é a maior competição de Endurance jamais organizada em Portugal quer em número de cavaleiros inscritos, quer em países participantes.

PR