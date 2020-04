“Ride Like a Girl” a história de Michelle Payne, a primeira jóquei a vencer a Melbourne Cup (VÍDEO) 21 Abril, 2020 10:08

Ride Like a Girl é um filme biográfico australiano (2019), dirigido por Rachel Griffiths, tem no elenco Teresa Palmer, Sam Neill, Stevie Payne, Sullivan Stapleton e Genevieve Morris.

É baseado na história verídica de Michelle Payne, a primeira jockey a vencer a Melbourne Cup em 2015 – a corrida de duas milhas mais difícil das corridas de cavalos na Austrália.

Michelle Payne é a filha mais nova de dez irmão, do treinador de cavalos de corrida, Paddy Payne. Quase todos os filhos de Paddy seguiram a carreira de jóquei e esta é a história de Michelle.

Michelle foi criada pelo pai solteiro Paddy. Assim sendo, deixa a escola aos 15 anos para se tornar jóquei. Muito nova ainda, depara-se com uma tragédia familiar, seguida de uma queda de cavalo quase fatal. De facto, uma sucessão de acontecimentos, quase acabam com o seu sonho.

Mas com o amor do pai e do irmão Stevie, Michelle teve a coragem de não desistir mesmo contra todos os conselhos médicos e os protestos dos seus irmãos.

Montando Prince Penzance de 6 anos, Michelle supera as probabilidades impossíveis em tentar o sonho: a participação na Melbourne Cup em Novembro de 2015, com as probabilidades de 100 para 1. O resto é história.