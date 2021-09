Ricardo Sousa soma e segue em Espanha… 21 Setembro, 2021 8:09

O jóquei português, Ricardo Sousa aumentou a sua vantagem como líder dos jóqueis em Espanha com três novas vitorias este fim-de-semana.

O segundo evento de Outono que decorreu neste domingo no Hipódromo de Madrid ofereceu aos aficionados sete corridas na pista de relva num ambiente magnífico com numeroso publico presente para desfrutar da gastronomia e das propostas de moda para a estação de Outono.

Uma das provas a destacar foi o Critério de Poldras que contou com a vitória de «Incredit» na sua estreia em Espanha. Venceu por três corpos e meio deixando uma muito boa impressão. Nesta jornada Ricardo Sousa, actual líder do ranking de jóqueis, conseguiu três novas vitórias com «Shangri La», «Incredit» e «Nader».

Desta maneira, assegura a sua liderança do ranking com 43 triunfos aumentando a sua vantagem sobre o espanhol Borja Fayos com 35.

A próxima jornada será no domingo, 26 de Setembro, a partir das 11h00 com seis corridas na pista de relva, sendo o Grande Prémio Villamejor (Categoria A) a prova mais importante do programa, reservada a poldros e poldras de 3 anos sobre a distância de 2.800m.

Resultados AQUI

Vídeo AQUI