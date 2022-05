Ricardo Sousa faz ‘hat trick’ em Madrid (VÍDEO)

Um domingo muito especial e primaveril no Hipódromo de Madrid no dia da Mãe, com um programa de seis corridas incluindo as esperadas Poules para poldros e poldras, Grandes Prémios “Cimera” e “Valderas”, ambos de categoria A.

O jóquei português, Ricardo Sousa fez o hat trick vencendo com «Inishnee» o Grande Premio Valderas (1600m), com «Sohrab» o Premio Primer Paso (1000m) e com «Mauro» o Premio Octaviano e Gonzalo Grinan (2000m).

Montando «Sohrab» no Premio Primer Paso reservado a poldros e poldras de 2 anos, Ricardo Sousa venceu com facilidade. Alinharam onze participantes nesta prova, com uma extensão de 1000 metros em linha recta.

Na segunda corrida do dia disputou-se o Premio Comunidad de Madrid para poldras de 2 anos. Seis candidatas à vitória nesta corrida de 2100 metros. «One More Night» venceu esta prova por dois corpos e meio, surpreendendo a favorita «Super Trip» que alcançou o segundo lugar. Terceira classificada foi «Princess Luca» montada por Ricardo Sousa.

A quarta corrida da jornada o Premio Octaviano y Gonzalo Griñán, (Lototurf), para cavalos e éguas de 4 anos com uma extensão de 2000 metros, contou com 12 exemplares à partida. «Mauro” montado por Ricardo Sousa venceu esta prova atacando por fora na recta final.

A quinta corrida, o Premio Valderas (reservado a poldras), patrocinado pelo Santander Private Banking contou com 11 participantes. Uma prova emocionante, na qual «Inishnee» de Ricardo Sousa, que entrou em último na recta final foi passando os seus adversários para conseguir um grande triunfo nos 1600metros. «Portalma» a três corpos da vencedora, foi segunda classificada, enquanto «Samedie Rien» terminou em terceiro lugar.

Resultados

1ª Corrida – PREMIO PRIMER PASO

Vencedor Nº 9 “SOHRAB” – R. SOUSA – O. ANAYA – REZA PAZOOKI

2º lugar Nº 8 “PETRA”– B. FAYOS – A. IMAZ – ECURIE DES MOUETTES

3º lugar Nº 10 “SOMMERSUN” – J. L. BORREGO – F. RODRÍGUEZ – ANTHONY FORDE

2ª Corrida – PREMIO COMUNIDAD DE MADRID

Vencedor Nº 3 “ONE MORE NIGHT” – F. VERÓN – I. ELARRE – ALVELA

2º lugar Nº 1 “SUPER TRIP” – B. FAYOS – CH DELCHER – AGRADO

3º lugar Nº 5 “PRINCESS LUCA” – R. SOUSA – M. COMAS – SPORT HG

3ª Corrida – GRAN PREMIO CIMERA – POULE DE POTROS

Vencedor Nº 2 “CATAPUM” – F. VERÓN – I. ELARRE – ALVELA

2º lugar Nº 7 “MAGIC WARRIOR” – J. GELABERT – M&M RACING – SCUDERIA DREAMS ROAD

3º lugar Nº 4 “GALILODGE” – B. FAYOS – T. MARTINS – ELEVAGE LA REVERDITE

4ª Corrida – PREMIO OCTAVIANO Y GONZALO GRIÑÁN

Vencedor Nº 7 “MAURO” – R. SOUSA – O. ANAYA – EL BILLETERO

2º lugar Nº 12 “ORBAYO” – V. JANACEK – A. CARRASCO – LAS ÁGUILAS

3º lugar Nº 10 “RUMBERA” – J. L. BORREGO – M. ÁLVAREZ – COCHETEUX

5ª Corrida – GRAN PREMIO VALDERAS – POULE DE POTRANCAS

Vencedor Nº 6 “INISHNEE” – R. SOUSA – M. DELCHER – JAVIER MALDONADO

2º lugar Nº 9 “PORTALMA” – C. CADEL – P. OLAVE – SANTIAGO

3º lugar Nº 10 “SAMEDIE RIEN” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – YEGUADA ROCÍO

6ª Corrida – PREMIO REVISTA CORTA CABEZA

Vencedor Nº 13 “ARETHA” – C. PÉREZ – J. LÓPEZ – ARTEMIS

2º lugar Nº 3 “RUSHDY” – N. SANTOS – D. SOUSA – PEDRA BELA

3º lugar Nº 15 “SOGALINDA” – J. ZAMBUDIO – J. C. CERQUEIRA – ZEZINHO

