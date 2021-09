Ricardo Sousa conquista Grande Prémio Villamejor em Madrid 27 Setembro, 2021 12:23

O jóquei português, Ricardo Sousa fez a dobradinha este fim-de-semana no Hipódromo de La Zarzuela, Madrid, ao conquistar no domingo o Grande Prémio Villamejor (Cat. A) patrocinado pelo Santander Private Banking (2800m) com o poldro de 3 anos Domi Go (IRE) (x Ivawood (IRE), e o prémio Tattersalls (1600m) com o poldro de dois anos, Arlenvic (IRE).

Com Domi Go (IRE) venceu por meio corpo, ficando a prata com White Bay e Inés em terceiro. Com Arlenvic (IRE), venceu por mais de um corpo de vantagem sobre Glorytof enquanto Tritón foi terceiro.

Ricardo Sousa com Mandarin (FR) alcançou ainda a terceira posição no European Jockey Cup no sábado (25) no Hipódromo de Praga-Velká Chuchle. Venceu a prova o checo Jaroslav Línek com Rabbit Breath (GB).

Resultados Madrid AQUI

Resultados European Jockey Cup