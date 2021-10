Ricardo Sousa com «Guerreira» conquista prémio Roberto Cocheteux 4 Outubro, 2021 9:54

«Guerreira» (IRE), (Free Eagle (IRE) e Reveal the Star (USA), de 4 anos, pupila do preparador Hélder Pereira continua a ser notícia, desta vez no Hipódromo de la Zarzuela em Madrid.

Montada pelo jóquei português, Ricardo Sousa, «Guerreira» defendeu as cores da quadra Nossa Senhora do Vale ao conquistar o prémio Roberto Cocheteux reservado a éguas sobre a distância de 1.600 metros. Ricardo Sousa lançou o seu ataque ao entrar na recta final e apesar de Guerreira não se sentir muito confortável em terreno enlameado, venceu por mais de um corpo a segunda classificada Kendaya. Adaaylight Dancer foi terceira.

Adquirida com dois anos no prestigiado leilão “Guineas Breeze Up Sale” de Tattersalls por 4500 Guineias (cerca 5000€), Guerreira (IRE) foi mais uma aposta em equinos do proprietário dos Arcos de Valdevez, José Assunção.

