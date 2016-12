Riatour é a nova aposta da Green Horse em 2017 27 Dezembro, 2016 19:04

Um calendário repleto de provas hípicas por todo o país

A GREEN HORSE (GH) – empresa especializada na organização de eventos hípicos – apresenta um calendário completo de provas e um novo projeto para 2017 com o objetivo de concretizar o “maior e melhor evento hípico nacional indoor”.

“… Começaremos o novo ano com o lançamento da RIATOUR a nível nacional, a partir da cidade de Aveiro, para depois avançar com a inauguração da 1.ª Rota Equestre Portuguesa – GH JUMPING TOUR, em fevereiro na FIL, passando depois pela zona ribeirinha de Lisboa, Golegã, Pedras Salgadas, Companhia das Lezírias e Santa Maria da Feira. Finalizaremos 2017 com o CSI** PORTO, em novembro e dezembro…”, salienta Eduardo Oliveira, responsável pelo projeto e organização.

A qualidade das infraestruturas e as condições naturais existentes em Portugal facilitam a concretização dos eventos hípicos GH, que visam promover também marcas e/ou empresas regionais e nacionais junto dos participantes e visitantes em cada prova.

De salientar ainda que a GREEN HORSE foi a entidade organizadora dos eventos hípicos internacionais na Golegã e na Batalha em 2015, mas também em Lisboa, Golegã, Lezírias e Pedras Salgadas em 2016.