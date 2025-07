Reviravoltas, emoção e superação no Europeu de Saltos 2025: Reino Unido lidera, Portugal fora da final por Equipas

Num dia de grandes emoções em Casas Novas, o Reino Unido conseguiu manter a liderança no Campeonato da Europa de Saltos 2025, após uma segunda ronda repleta de tensão e reviravoltas. A equipa britânica terminou com 3,96 pontos de penalização, segurando o primeiro lugar por uma margem mínima face à Alemanha (4,19 pontos) e à Bélgica (4,61 pontos).

Amanhã, sexta-feira, a competição segue com a segunda e última mão da prova por equipas, marcada para as 15h45, onde apenas as dez melhores seleções estarão em pista. Paralelamente, às 9h45, arranca o Concurso Internacional de Saltos de categoria três estrelas.

Portugal falha apuramento coletivo, mas brilha a nível individual

Apesar de um esforço notável, Portugal não conseguiu garantir presença na segunda mão da competição por equipas. A seleção nacional precisava de recuperar pelo menos duas posições após ter terminado em 12.º lugar na prova de caça disputada na véspera, mas o desfecho acabou por ditar a eliminação da equipa lusa.

Ainda assim, nem tudo foram más notícias para as cores nacionais. Mário Wilson Fernandes, com Krachtpatser, e Rodrigo Giesteira Almeida, com Karonia L, assinaram prestações sólidas e garantiram presença entre os 50 melhores cavaleiros do campeonato, qualificando-se assim para a terceira ronda individual. Fernandes segue com um total de 7,20 pontos, enquanto Almeida contabiliza 9,25 pontos.

Duarte Seabra, com Dourados, ficou às portas da qualificação. O conjunto terminou com um resultado de 12 pontos e um acumulado de 18,70, ocupando o 73.º lugar da classificação individual.

Ambos regressam à pista esta sexta-feira para disputar a próxima fase da competição individual, mantendo viva a ambição portuguesa de alcançar um lugar de destaque no panorama europeu.

Resultados AQUI

Resultados completos AQUI