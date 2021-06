Resultados: III Jornada da Taça de Portugal de Dressage 14 Junho, 2021 16:33

Realizou-se este fim-de-semana (12 e 13 de Junho), na Golegão a III jornada da Taça de Portugal de Dressage e em paralelo um CDN e CDR envolvendo cerca de 65 participantes.

Na Intermediária I Rita Ralão Duarte com Irão venceu no sábado e no doming (69,853% e 70,913%). Na Avançada 2 – A2 Pedro Miguel Nalaha destacou-se nos dois dias com Jivago conseguindo 64,042% e 66,500%.

Na Preliminar 2 a reprise mais participada com 9 conjuntos, o vencedor foi Tiago Albergaria Duarte com Noa nos dois dias, que obteve 72,738% e 72,411%.

Na Elementar 2, Luís Azeitona com Mizar venceu nos dois dias com 67,095% e 68,048%.

Filipa Carneiro venceu a Média com Licor no sabado (66,574%) e no domingo (68,426%).

O Grande Prémio e GP Especial do CDN foi ganho por Pedro Castro Monteiro com Guaraná (67,391% e 68,050%).

O Júri foi composto por, Jorge Pereira (presidente), Camilo Borges, Eugénio Paixão e Bruno Caseirão.

Resultados completos AQUI